به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ سید که شهید شد برخی مسئولان آمریکایی گفتند حزب الله دیگر تمام شده، حالا یکسال پس از شهادت سید همین استادیوم میزبان بزرگترین گردهمایی پیشاهنگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

در این گردهمایی تاریخی بیش از هفتاد هزار پیشاهنگ تحت عنوان نسل‌های سید شرکت کردند.

پیشاهنگان حضرت مهدی بر ادامه راه شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت تاکید کردند.

نزیه فیاض، رئیس سازمان پیشاهنگی حزب الله، با اشاره به برگزاری بزرگترین گردهمایی پیشاهنگی در جهان گفت: هدف ما ثبت رکورد جهانی نیست، اما امروز بیش از هفتادو چهارهزار پیشاهنگ به عنوان بخشی از خانواده پیشاهنگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از سراسر لبنان آمده‌اند تا بگویند ما نسل‌های مقاومتیم و راه سید حسن نصرالله ودیگر شهدا متوقف نخواهد شد.

فیاض این گردهمایی بزرگ را پیامی آشکار به دشمنان مقاومت و نسل‌های جدید محور مقاومت از غزه تا تهران دانست.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، خطاب به پیشاهنگان گفت: مقاومت در تمام عرصه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی است و شما نسل‌های آینده ما در همه این عرصه هایید.

در این مراسم گروه‌هایی از پیشاهنگان بطور نمادین رژه رفتند.

پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، فلسطین و یمن به نشانه تاکید بر همبستگی محور مقاومت جلوه ویژه به این مراسم داد.