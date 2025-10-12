ایران جان، اراده ای عملی برای بی اثر کردن تحریم های دشمن

نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه در مجلس گفت: ایران جان، اراده ای عملی برای بی اثر کردن تحریم های دشمن است.