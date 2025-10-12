ایران جان، اراده ای عملی برای بی اثر کردن تحریم های دشمن
نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه در مجلس گفت: ایران جان، اراده ای عملی برای بی اثر کردن تحریم های دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسحاقی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما اجرای رویداد ملی ایران جان در صدا و سیما را الگوی بی نظیری برای قوای سه گانه در بی اثر کردن تحریم ها دانست.
وی افزود: مرز، محصولات راهبُردی زعفران، زرشک و پسته، معادن و تولیدات دامی از جمله ظرفیت های اقتصادی شهرستانهای قائنات و زیرکوه است که با معرفی بیشتر در رویداد ایران جان، فرصت های درآمدزایی و اشتغال بیشتری را فراهم خواهد کرد.