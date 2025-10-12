رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال، گفت: علت تاخیر در آغاز لیگ برتر مردان به‌دلیل اجرای مصوبه فدراسیون جهانی والیبال و با هماهنگی باشگاه‌ها بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جبار قوچان‌نژاد درباره ضرورت تغییر برنامه لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: همانطور که میدانید قرار بود لیگ برتر مردان را از شانزدهم مهرماه آغاز شود و بر این اساس مراسم قرعه کشی نیز با هماهنگی تیم‌های شرکت کننده انجام شد، اما بر اساس بخشنامه جدیدی که از سوی فدراسیون جهانی والیبال اعلام شد، حتما باید حدود سه هفته برای بازیکنان تیم‌ها استراحت لحاظ شود و از آنجایی که لیگ برتر والیبال ایران جزو لیگ‌های مهم جهان محسوب می‌شود، رعایت قوانین برایمان مهم است.

وی با بیان این‌که فدراسیون والیبال هم بر اساس قوانین جدید می‌توانست مسابقات خود را از ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) شروع کند، تصریح کرد: بر همین اساس با سرمربیان تیم‌ها جلسه آنلاین داشتیم و صحبت کردیم، نقطه نظرات آنها را گرفتیم و درباره چالش‌ها، ضعف‌ها و … مباحثی را داشتیم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ادامه داد: در نهایت دیدیم که اگر بخواهیم برای حضور شایسته تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، اردو تشکیل دهیم، عملا مدت زیادی برای برگزاری لیگ برتر مردان قبل از شروع بازی‌ها در ریاض نداریم. یک یا دو هفته از لیگ را می‌توانیم برگزار کنیم و دوباره لیگ باید تعطیل کنیم تا بیست و هشتم آبان ماه، بنابراین با توافق خود تیم‌ها برنامه ریزی کردیم که ان شاالله اولین هفته لیگ برتر مردان ۲۸ آبان باشد تا تیم ملی با فراغ بال راهی بازی همبستگی کشور‌های اسلامی شود و ان شاالله با مدال خوش رنگ طلا برگردد.

وی درباره راهکار‌های برگزاری مسابقات با توجه به محدویت زمانی گفت: دو تا سه راهکار فعلا داریم، یکی اینکه مرحله مقدماتی را در دو گروه برگزار کنیم یا این‌که در یک گروه و کمی فشرده‌تر مسابقات را پیش ببریم. قطعا نشستی با سرمربیان تیم‌های لیگ برتر خواهیم داشت تا با نظر این عزیزان برنامه ریزی کنیم و در نشست هیات رئیسه سازمان لیگ نیز برنامه را مصوب کنیم.

قوچان‌نژاد تاکید کرد: سعی می‌کنیم به رغم مسائل بوجود آمده اجتناب ناپذیر، لیگی پویا برگزار کنیم.