اجلاسیه ۷۵۰ شهید شهرستان فردیس برگزار شد
اجلاسیه ۷۵۰ شهید شهرستان فردیس با حضور خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در محل سابق مصلی فردیس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مراسم اجلاسیه شهدا در فردیس که با رویکردی متفاوت و برگرفته از فعالیتهای هنری و تجسمی برگزار شد از ۱۲ تولید فرهنگی با محتوای شهدای شهرستان، برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و الگو دهی به نسل جوان و نوجوان رونمایی شد.
اینجا یاد شهیدان تنها در قاب عکس نیست؛ در نبض قلب ماست، در تکتک زنگهای مدرسه که به احترامشان به صدا درمیآید. دانشآموزان این شهر، هنوز دفتری به رنگ آسمان دارند، مشقشان را با دستخط شهیدان آغاز میکنند و نامشان را با بغض و افتخار مینویسند.