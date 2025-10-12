پخش زنده
برنامههای «نسیمی شو»، از باغ ارم شیراز، «چهل تیکه»، باگرامیداشت محمد کاسبی و «صف اول»، با موضوع اقدامات و برنامههای شهرداری شیراز، امشب از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه «نسیمی شو»، با اجرای هدیه بیدی، از باغ ارم شهر شیراز، امشب ساعت ۲۰، از شبکه نسیم به صورت زنده پخش می شود.
این برنامه با حضور مهدی فقیه (بازیگر)، حمید آموزگار (تیم جراحی نادرترین عمل قلب جنین در خاورمیانه برای اولین بار در شیراز) و رضوان شامخی (مامان جون شیرازی)، پخش می شود.
مهمانان در این برنامه از شهر تاریخی شیراز گفتوگو میکنند.
شبکه نسیم با پخش برنامه «چهل تیکه»، با حضور زنده یاد محمد کاسبی، یاد این هنرمند بزرگ را گرامی میدارد.
در پی درگذشت هنرمند پیشکسوت مردمی و متعهد زنده یاد محمد کاسبی، برنامه «چهل تیکه» با حضور وی، ساعت ۲۲، پخش می شود.
برنامه «نصف اول»، امشب ساعت ۲۳:۰۰، پخش می شود.
در این برنامه گفتگو محور و زنده شبکه خبر، محمدحسن اسدی شهردار شیراز، درخصوص اقدامات و برنامههای شهرداری شیراز، گفتگو می کند.