به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم امید نساجی مازندران در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور، با نتیجه ۲ بر ۱ در برابر آلومینیوم اراک شکست خورد و بدون امتیاز در انتهای جدول گروه دوم جای گرفت.

این بازی در ورزشگاه آذرآب اراک برگزار شد و دروازه تیم نساجی مازندران در دقایق ۵۲ و ۹۶ توسط سعید داوودی کلوانی باز شد. تنها گل تیم نساجی را نیز امیرحسین فرخی به ثمر رساند.

شاگردان حامد شیری که در هفته اول نیز در شهرآورد شمالی با نتیجه ۲ بر ۱ از ملوان بندرانزلی شکست خورده بودند، با این دومین شکست پیاپی، در جایگاه آخر گروه دوم لیگ برتر امیدهای کشور قرار گرفتند.

در مقابل، آلومینیوم اراک با کسب اولین برد فصل، ۳ امتیاز گرفت و با تفاضل گل بهتر از تراکتورسازی تبریز، در جایگاه سوم گروه دوم لیگ برتر فوتبال امیدهای باشگاه‌های کشور ایستاد.

این شکست برای تیم امید نساجی که به دنبال بهبود عملکرد خود در رقابت‌های لیگ برتر است، ضربه‌ای محسوب می‌شود و نیاز به بازبینی جدی در ترکیب و تاکتیک‌های تیم دارد.