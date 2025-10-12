همزمان با هفته نیروی انتظامی آئین غبار روبی، عطر افشانی و گلباران مزار شهدا با عنوان میهمانی لاله‌ها با حضور خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان در گلزار شهدای آستان مقدس امام‌زادگان محمد و سکینه خاتوان (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، آیین معنوی غبار روبی مزار شهدا با قرائت فاتحه و اهدای گل و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای امنیت و انتظامی برگزار شد.

سردار هداوند فرمانده فراجای استان در حاشیه این مراسم گفت:این هفته را به‌عنوان هفته نیروی انتظامی با حضور بر مزار شهدا آغاز کردیم تا با گلباران مزارشان و قرائت فاتحه، ادای دِینی به روح بلند شهیدان و خانواده‌های معظم آنان داشته باشیم و بتوانیم رهروان صادق راه این عزیزان باشیم.

وی افزود: برقراری امنیت یکی از مهم‌ترین وظایف پلیس است و این امنیت پایدار، مرهون خون پاک شهیدانی است که جان خود را در راه نظام جمهوری اسلامی ایران فدا کردند. ما وظیفه داریم راه آنان را ادامه دهیم و پاسدار خون شهیدان باشیم.