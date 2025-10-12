خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سفر رئیس جمهور به استان محقق شده است اظهار داشت: همه دستگاه‌های های اجرایی مشمول باید با جدیت تلاش خود را برای تخصیص کامل منابع در نظر گرفته شده به‌کار گیرند.

وی با اشاره به جزئیات این مصوبات، افزود: ۵۱ مصوبه سفر رئیس جمهور به استان ایلام در قالب ۱۳ بسته ابلاغ شد که از این تعداد، ۵۰ مصوبه مربوط به طرح های عمرانی و یک مصوبه نیز تسهیلاتی برای ۷۱۷ واحد تولیدی و اقتصادی است که بالاتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند.

کرمی اضافه کرد : مجموع اعتبار مصوب طرح های عمرانی ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان بود که ۶۱ درصد کل اعتبار‌های مصوب را تشکیل می‌دهد و تاکنون دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن جذب شده است.

استاندار ایلام با بیان این که طرح های اقتصادی نیز ۹ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان «۳۹ درصد اعتبارها» را به خود اختصاص داده‌اند، یادآور شد: مجموع اعتبار‌های مصوب در بخش‌های عمرانی و اقتصادی ۲۳ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان است.

استاندار ایلام از انعقاد ۱۲ تفاهم‌نامه در جریان سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و مطرح کرد: سه تفاهم‌نامه نمادین از جمله پتروشیمی هلیلان به ارزش ۹۵ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در این سفر منعقد شد.

کرمی با اشاره به مصوبات متعدد، مجموع طرح های عمرانی، اقتصادی و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

وی بیشترین مصوبات را مربوط به وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: این وزارتخانه با ۱۰ مصوبه به ارزش شش هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار، بیش‌ترین سهم را در مصوبات دارد.

استاندار ایلام سهم وزارت نیرو را با هفت مصوبه، پنج هزار و ۴۵ میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی ۴۸۶ میلیارد تومان «پنج مصوبه»، وزارت آموزش و پرورش ۷۸۰ میلیارد تومان «۶ مصوبه»، وزارت علوم ۲۰۶ میلیارد تومان «۶ مصوبه»، وزارت ورزش و جوانان ۲۸۵ میلیارد تومان «۲ مصوبه»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶۰ میلیارد تومان «یک مصوبه»، محیط زیست ۱۱۶ میلیارد تومان «دو مصوبه»، بنیاد مسکن ۱۰۰ میلیارد تومان و وزارت بهداشت ۸۶۰ میلیارد تومان «۶ مصوبه» و وزارت نفت پروژه ایجاد مرکز پرتودرمانی با ۴۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

کرمی با بیان این که ۵۸ درصد اعتبار مصوب عمرانی از محل اعتبار‌های سازمان برنامه و بودجه، ۲۲ درصد از صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد از محل اعتبار‌های وزارتخانه‌ها تامین می‌شود، اظهار کرد: در مجموع ۹۴ درصد اعتبار مصوب از محل منابع ملی و کشوری است و تنها ۶ درصد «۸۰۰ میلیارد تومان» از محل اعتبار‌های استانی تامین شده است.

استاندار ایلام این موضوع را یکی از نقاط قوت مصوبات سفر رییس جمهور دانست و گفت: با پیگیری مستمر در چهار کمیته تخصصی «عمرانی، اقتصادی، سازمان برنامه و توسعه روستایی» که به صورت هفتگی تشکیل می‌شود، روند اجرای مصوبات پیگیری و گزارش پیشرفت ماهانه آن به صورت شفاف در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان این که بخش عمده مصوبات در مدت دو سال «۱۴۰۴ و ۱۴۰۵» اجرایی می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با تخصیص به موقع اعتبار‌ها و پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی هر چه زودتر شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این طرح ها در استان باشیم.