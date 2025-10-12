پخش زنده
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی: افراد مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات برای شرکت در انتخابات شوراها تا ۲۷ مهر برای استعفا فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شبانی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: هم اکنون بیش از ۵۴ شعبه و دفتر احزاب و تشکلهای قانونی در استان فعال و برنامه ریزیِ منسجم برای تحقق مشارکت حداکثری و اجرای انتخابات الکترونیکی شوراها در حال انجام است.
شبانی افزود: فرآیندهای اجرایی انتخابات از ۲۱ شهریور امسال، همزمان با همایش مدیران کل سیاسی و انتخاب تقسیمات کشوری استانهای سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس، آغاز شد. در این همایش، اولین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور منتشر شد.
وی با بیان اینکه سیاست گذاریهای حوزه سیاسی انتخابات در ستاد مرکزی انجام و به شهرداران و بخشداران برای اجرا، ابلاغ شده است، افزود: انتخابات ۱۴۰۵ در ۳۱ شهر و ۹۰۵ روستای واجد شرایط استان، در ۹۸۴ شعبهی اخذ رأی برگزار میشود.
مدیر کل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: در خصوص مشمولین ماده ۴۱، اعلام شده است که از ۲۱ مهر تا ۲۷ مهر امسال، این افراد که مشمول استعفا هستند باید مراتب را اعلام کنند؛ زیرا طبق قانون، استعفا باید سه ماه قبل از برگزاری انتخابات صورت پذیرد.