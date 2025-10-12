مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: این پالایشگاه با تکیه بر فناوری‌های نوین و داخلی، توانسته در نیمه نخست امسال بیش از ۶ میلیارد مترمکعب گاز تولید و به خط سراسری انتقال دهد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «هادی چابوک» با تبیین دستاوردهای چشمگیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: این پالایشگاه توانسته است با تکیه بر استفاده ۱۰۰ درصدی از کالاهای داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گام‌های موثری در دریافت، شیرین‌سازی و تولید محصولات جانبی گاز بردارد.

وی با اشاره به دریافت ۷ میلیارد و ۶۰۴ میلیون مترمکعب گاز ترش از سکوهای پارس جنوبی افزود: در این مدت بیش از ۶ میلیارد و ۷۱۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین‌سازی شده و به خط سراسری انتقال یافته است.

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تولید محصولات جانبی تصریح کرد: پالایشگاه هشتم در نیمه نخست امسال موفق به تولید ۳۶ هزار تن گوگرد، ۱۹۷ هزار تن اتان، ۲۸۷ هزار تن پروپان و ۴۹ هزار تن بوتان شده که این ارقام نشان‌دهنده افزایش چشمگیر بهره‌وری و ظرفیت تولید پالایشگاه است.

چابوک اظهار کرد: تمرکز اصلی پالایشگاه هشتم بر بهبود مستمر فرآیندها، ارتقای کیفیت محصولات و استفاده از تجهیزات ساخت داخل است تا نقش خود را در تأمین پایدار انرژی کشور و توسعه پایدار صنعت گاز به بهترین نحو ایفا کند.

پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی، با بهره‌گیری از تیم متخصص و تعهد به توسعه فناوری‌های بومی، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت گاز کشور شناخته شده و در مسیر رشد و پیشرفت پایدار قرار دارد.