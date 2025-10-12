پخش زنده
در ادامهی تنشهای اخیر در امتداد خط مرزی، شب گذشته درگیریهای سنگینی میان نیروهای مرزبانی پاکستان و افغانستان روی داده است؛ رخدادی که بار دیگر سایهی بیاعتمادی و ناامنی را بر روابط دو کشور همسایه انداخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ منابع امنیتی پاکستان اعلام کردهاند که در تبادل آتش، ۱۹ پست مرزی افغانستان که از آنها به سمت خاک پاکستان تیراندازی صورت گرفته بود، توسط نیروهای ارتش این کشور هدف قرار گرفته و از کنترل طرف افغان خارج شده است.
نخستوزیر پاکستان در واکنش به این تحولات، اقدامات تحریکآمیز و حملات بیدلیل از سوی نیروهای مرزبانی افغانستان را به شدت محکوم کرده است.
از سوی دیگر، مقامات طالبان در کابل اتهامات اسلامآباد را رد کرده و مدعیاند که حملات هوایی ارتش پاکستان در ولایتهای پکتیکا و اطراف کابل، نقض حاکمیت افغانستان بوده است.
اما در پاسخ به این ادعاها، سخنگوی ارتش پاکستان در گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور تنها در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام کردهاند
این در حالی است که طی دو سال گذشته دولت پاکستان بارها از کابل خواسته است مانع فعالیت گروههای تروریستی مستقر در خاک افغانستان علیه پاکستان شود.
افزایش درگیریها نگرانی کشورهای منطقه را نیز برانگیخته است. ایران، عربستان سعودی و قطر از دو طرف خواستهاند با خویشتنداری از مسیر گفتوگو برای حل اختلافات استفاده کنند.
به نظر میرسد ادامهی این درگیریها و ادامه فعالیت گروههای مسلح در مناطق مرزی میتواند پیامدهای امنیتی گستردهای برای منطقه به همراه داشته باشد.