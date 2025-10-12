به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در آیین بهره برداری همزمان از طرح‌های نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با مشارکت مردم در ارتباط زنده تصویری با رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت مهم دولت چهاردهم، آموزش و ارتقای سطح دانش و علم و آموزش است، اظهار داشت: با مشارکت مردم عزیز و خیران گرانقدر که در اهدای زمین و کمک برای تامین مالی جهت احداث فضا‌های آموزشی مشارکت فعالانه داشته‌اند، پروژه‌های خوبی در استان بوشهر، اجرایی و عملیاتی شده و تعداد قابل توجهی از آنها به بهره برداری است.

وی با تاکید بر اینکه در همه شهرستان‌های استان بوشهر شاخص سرانه فضا‌های آموزشی ارتقا یافته افزود: برای اجرای طرح نهضت مدرسه‌سازی، ساخت ۵۲۶ کلاس درس در استان بوشهر برنامه‌ریزی شده که با تلاش‌های اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با مشارکت مردم و شورا‌های اسلامی و همکاری فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ۲۰۲ کلاس درس تا قبل از مهرماه تحویل شده و ۳۲۴ کلاس درس نیز تا دهه مبارک فجر سال جاری، تکمیل و در اختیار دانش آموزان عزیز قرار می‌گیرد.

زارع گفت: طرح های نهضت مدرسه‌سازی در استان بوشهر با ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی، رتبه نخست بین ۳۱ استان کشور را در اختیار دارد.

وی اضافه کرد: قبل از آغاز طرح نهضت مدرسه‌سازی، سرانه آموزشی استان به ازای هر دانش آموز تنها ۶ متر مربع بود و اکنون با افتتاح رسمی این مدرسه به ۶.۷ مترمربع به ازای هر دانش آموز می‌رسد و با تکمیل ۳۲۴ کلاس درس در دهه فجر، سرانه فضای آموزشی استان به ۷ مترمربع ارتقا پیدا می‌کند.

استاندار بوشهر گفت: بر اساس سند توسعه آموزشی استان، روند احداث مدارس در سال آینده نیز تداوم می‌یابد و ۲۹۷ کلاس درس جدید طراحی شده که تا پایان سال آینده با تکمیل فضا‌های جدید، سرانه فضا‌های آموزشی استان به ۸.۳ مترمربع می‌رسد.

زارع گفت: در استان بوشهر ۲۳ کلاس درس چادری و عشایری داشتیم که جمع‌آوری شده و اکنون هیچ مدرسه‌ای به این شکل نداریم.