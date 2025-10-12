به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شبستانی در جلسه کنترل پروژه طرح های فاز ۸ و ۹ ارتباطات سیار مخابرات زنجان با اشاره به روند پیشرفت طرح های همراه اول در استان گفت: از ابتدای اجرای طرح های فاز هشت و نه توسعه شبکه ارتباطات سیار در استان، با همت همکاران این حوزه، پیشرفت بسیار خوبی در رفع مشکلات آنتن دهی و افزایش پهنای باند حاصل شده است.

مدیر مخابرات منطقه زنجان گفت: در راستای ایجاد پایداری و تقویت سایت ها و بهسازی حداکثری در خصوص بهینه سازی و نگهداری شبکه سیار در استان، از ابتدای امسال، ۹ سایت جدید ارتباطات سیار در دستجرده، رحمت آباد قیدار، قاشقاتپه، سعدآباد، قلایچی، حسین آباد خدابنده، بیمارستان موسوی و حصار زنجان راه اندازی شده است.

وی افزود:همچنین سایت های سرخه دیزج طارم، خیر آباد، کانکس نورین، عمید آباد، جوقین، قره بلاغ، برای جلب رضایت هم استانی ها در مهر ماه امسال ارتقا تکنولوژی یافته اند.

شبستانی بر اجرای به موقع برنامه های طرح ارتباطات سیار و ایجاد زمینه لازم برای بهره مندی مشتریان از خدمات مطلوب و پایدار تاکید کرد.