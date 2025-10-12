به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:جوی آرام و آسمانی صاف از فردا تا روزهای پایانی هفته در استان پیش بینی می شود



راضیه پیله وران افزود:در این مدت برای ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه خواهیم داشت.



به گفته کارشناس هواشناسی لرستان برای فردا دو شنبه در برخی از نقاط استان به ویژه مناطق شمالی سرعت وزش باد تا بازه شید تا شدید لحظه ای می رسد که با توجه به این شرایط جوی هشدار زرد هواشناسی صادر شد.





