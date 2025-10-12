پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: تکمیل تصفیهخانه فاضلاب ماکو در اولویت برنامههای شرکت آب و فاضلاب استان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در دیدار مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو، مسائل مرتبط با تأمین و پایداری خدمات آب و فاضلاب این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، روند اجرای طرح تصفیهخانه فاضلاب ماکو و راهکارهای همکاری میان دستگاههای اجرایی برای تکمیل این طرح مطرح شد. همچنین وضعیت منابع آبی منطقه، از جمله میزان آب پشت سد بارون و نحوه آبرسانی به مشترکین در شرایط بارندگی و وقوع سیلاب که موجب افزایش کدورت آب میشود، مورد بحث قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در این دیدار گفت: با توجه به شرایط خاص منطقه، موضوع تأمین منابع آب جایگزین از طریق حفاری چاههای آب شرب یا سایر روشهای ممکن باید بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی شود تا پایداری تأمین آب شرب شهروندان ماکویی تضمین گردد.
نجفی با اشاره به اهمیت همکاری بینبخشی برای اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب، افزود: تصفیهخانه فاضلاب ماکو از جمله طرحهای اولویتدار استان است و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات و حفظ محیطزیست منطقه خواهد داشت.