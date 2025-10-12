ارائه خدمات سلامت روان به بیش از ۹۳۴ هزار نفر در البرز
خدمات سلامت روان به بیش از ۹۳۴ هزار نفر در استان البرز در شش ماه گذشته ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به مناسبت هفته سلامت روان (۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴) با شعار دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و شرایط اضطراری، یک اولویت همگانی گفت: سلامت روان از مهمترین ارکان سلامت جامعه است و بیتوجهی به آن میتواند آثار عمیقی بر کیفیت زندگی، کارآمدی اجتماعی و پایداری خانوادهها برجای گذارد.
صیادی با تأکید بر اینکه ارتقای سلامت روان نیازمند همکاری همهجانبه دستگاهها و آگاهی عمومی است، افزود: با بهرهمندی از ۷۰ کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت، بهصورت مستمر خدمات رایگان روانشناختی و روان درمانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد را به شهروندان ارائه میکند.
وی افزود: در شش ماهه نخست امسال گروه سلامت روان با رویکرد توسعه خدمات جامع، در دسترس و جامعهمحور، اقداماتی گسترده از جمله غربالگری سلامت روان برای بیش از ۹۳۴ هزار نفر، درمان دارویی بیماران روانپزشکی و مبتلایان به سوءمصرف مواد برای بیش از هزار نفر و برگزاری بیش از ۱۰۰ کارگاه آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی، فرزندپروری، پیشگیری از خشونت و اعتیاد انجام داده است.
وی همچنین با اشاره به خدمات تخصصی مراکز سراج (سلامت روانی اجتماعی) و مرکز DIC گفت: این مراکز با حضور تیمهای روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی، خدمات رواندرمانی، کاهش آسیب اعتیاد و حمایت از بیماران بیخانمان را ارائه میدهند.