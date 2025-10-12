به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به مناسبت هفته سلامت روان (۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴) با شعار دسترسی به خدمات سلامت روان در بحران‌ها و شرایط اضطراری، یک اولویت همگانی گفت: سلامت روان از مهم‌ترین ارکان سلامت جامعه است و بی‌توجهی به آن می‌تواند آثار عمیقی بر کیفیت زندگی، کارآمدی اجتماعی و پایداری خانواده‌ها برجای گذارد.

صیادی با تأکید بر اینکه ارتقای سلامت روان نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و آگاهی عمومی است، افزود: با بهره‌مندی از ۷۰ کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت، به‌صورت مستمر خدمات رایگان روان‌شناختی و روان درمانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد را به شهروندان ارائه می‌کند.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال گروه سلامت روان با رویکرد توسعه خدمات جامع، در دسترس و جامعه‌محور، اقداماتی گسترده از جمله غربالگری سلامت روان برای بیش از ۹۳۴ هزار نفر، درمان دارویی بیماران روان‌پزشکی و مبتلایان به سوءمصرف مواد برای بیش از هزار نفر و برگزاری بیش از ۱۰۰ کارگاه آموزشی در زمینه مهارت‌های زندگی، فرزندپروری، پیشگیری از خشونت و اعتیاد انجام داده است.

وی همچنین با اشاره به خدمات تخصصی مراکز سراج (سلامت روانی اجتماعی) و مرکز DIC گفت: این مراکز با حضور تیم‌های روان‌پزشک، روان‌شناس و مددکار اجتماعی، خدمات روان‌درمانی، کاهش آسیب اعتیاد و حمایت از بیماران بی‌خانمان را ارائه می‌دهند.