میزان کل استخراج شرکت ملی مس در نیمه نخست امسال به ۱۷۲ میلیون و ۲۱۷ هزار تن رسیده است که این رقم در مقایسه با میزان ۱۴۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تن استخراج دوره مشابه سال گذشته، افزایش بیش از ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، بررسی عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد این شرکت در حوزه‌های معدنی و تولیدی، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، در مدت ۶ ماهه نخست سال جاری، تولید سنگ سولفوری در این شرکت به ۳۳ میلیون و ۷۵۳ هزار تن رسید که این میزان تولید در مقایسه با تولید ۲۸ میلیون و ۲۳۳ هزار تنی مدت مشابه سال گذشته، با رشد بیش از ۱۹ درصدی مواجه شده است.

مجموع تولید کنسانتره در کارخانجات تغلیظ شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان تابستان امسال به رکورد ۷۷۲ هزار و ۴۹۶ تن رسیده است که این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد حدود ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. تولید این محصول در ۶ ماهه نخست سال گذشته، ۶۵۱ هزار و ۱۴۸ تن بوده است.

طی این دوره، تولید محصول راهبردی کنسانتره مولیبدن در این شرکت به ۶ هزار و ۱۸۹ تن رسیده است که این میزان تولید در مقایسه با رقم ۵ هزار ۸۲۸ تنی مدت مشابقه سال ۱۴۰۳، با رشد ۶ درصدی همراه شده است.

مجموع مس محتوی معدنی تولید شده طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز، ۱۶۷ هزار و ۴۳۹ تن بوده است که این میزان در مقایسه با رقم ۱۴۹ هزار و ۷۲۴ تن، تولید مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجه حدود ۱۲ درصدی را به ثبت رسانده است.

براساس این گزارش، شرکت ملی مس طی این دوره زمانی با وجود ناترازی انرژی و تعمیرات اساسی دوره‌ای، موفق به تولید ۱۳۶ هزار و ۶۱۱ تن کاتد و ۴۲۸ هزار و ۱۷۳ تن اسید سولفوریک شده است. ضمن‌اینکه این شرکت تا پایان شهریور ماه امسال ۱۶ هزار و ۴۴۷ تن مفتول تولید کرده است که این میزان در نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین شرکت ملی صنایع مس ایران طی ۶ ماهه نخست امسال با تولید ۴۴۶ تن کنسانتره فلزات گرانبها توانسته است، ۷ درصد از برنامه پیش‌بینی شده سال جاری تولید بیشتری را محقق کند.