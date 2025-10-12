پخش زنده
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری راز ماندگاری حزب الله را ولایت فقیه و عاشورا عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در مراسم رونمایی از کتاب «تکوین حزبالله» که با حضور آیتالله عباس کعبی، عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری و جمعی از مسئولان فرهنگی و پژوهشی برگزار شد، حزبالله لبنان بهعنوان «ثمره زنده انقلاب اسلامی» و «بازوی جهاد تمدنی امت اسلامی» معرفی شد.
آیتالله کعبی در این مراسم با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و بهویژه شهید سیدحسن نصرالله، تأکید کرد: معرفی حزبالله برای جامعه ایران در واقع بازخوانی هویت تاریخی و تمدنی انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به خدمات سازمان تبلیغات اسلامی و پژوهشکده باقرالعلوم (ع) در تبیین اندیشه مقاومت، از این پژوهش بهعنوان گامی مهم در شناخت علمی ریشههای شکلگیری حزبالله یاد کرد و گفت: حزبالله حاصل چهار عنصر بنیادین است؛ الهام از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، اشغال لبنان در سال ۱۹۸۲، نهادسازی اجتماعی و سیاسی در دهه ۹۰ میلادی و گسترش منطقهای محور مقاومت.
به گفته آیتالله کعبی، حزبالله در پنج مرحله از تکوین تا جهاد تمدنی، مسیر تثبیت، اقتدار و تأثیرگذاری خود را طی کرده است؛ از آزادسازی جنوب لبنان تا مقابله با جریانهای تکفیری و نقشآفرینی در محور مقاومت.
وی افزود: ایدئولوژی حزبالله بر دو محور عاشورا و ولایت فقیه استوار است؛ دو اصلی که راز غلبه مقاومت در برابر صهیونیسم محسوب میشود.