به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی در اولین همایش خیران امنیت‌ساز استان مرکزی با تاکید بر حفظ سلامت و امنیت گفت: سلامت و امنیت از نعمت‌های بزرگ الهی است که باید برای حفظ آن کوشید.

او افزود: امنیت تنها به حوزه انتظامی محدود نمی‌شود و امروز امنیت در فضای مجازی، اقتصاد، اجتماع و دیگر عرصه‌ها نیز اثرگذار است.

استاندار مرکزی بر نقش خیران امنیت‌ساز اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت خیران امنیت‌ساز برای افزایش اعتماد عمومی، مشارکت، همراهی مردم با پلیس و رفع نیاز‌های فراجا در بخش‌های مختلف بهره گرفت.

فرمانده انتظامی استان هم در این همایش گفت: تحقق امنیت پایدار نیازمند هم‌افزایی میان نهاد‌های گوناگون و مشارکت آگاهانه مردم است.

سردار هادی رفیعی‌کیا با بیان اینکه مشارکت‌های همگانی به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود، افزود: کنش‌های مسئولانه خیران امنیت‌ساز در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای نظم عمومی و تحقق انتظارات مردم مؤثر است.

او ادامه داد: با وجود حجم بالای وظایف قانونی و تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس در حفظ امنیت، اما محدودیت امکانات و زیر‌ساخت‌ها سبب شده تا برخی انتظارات مردم اجرایی نشود و می‌طلبد خیران امنیت‌ساز برای رفع این نیاز‌ها با فراجا تعامل بیشتری داشته باشند.