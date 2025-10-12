\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u06af\u0641\u062a: \u06cc\u06a9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f3\u06f6\u06f9 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0645\u062c\u0648\u0632 \u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06f5\u06f9\u06f2 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06af\u06cc\u0631 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f4 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u00a0\u00a0\u00a0\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0