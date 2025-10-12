به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی ۲۰۲۵ که یک رویداد حرفه ای رنکینگ اصلی تور اسنوکر جهانی است با حضور ۶۴ بازیکن منتخب از تاریخ ۲۶ – ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۴) در سالن واترفرانت شهر بلفست کشور ایرلند شمالی برگزار خواهد شد و حسین وفایی به عنوان تنها نماینده اسنوکر حرفه ای کشورمان در این مسابقات حضور خواهد داشت.دیگر نماینده شایسته اسنوکر حرفه ای کشورمان امیر سرخوش به دلیل شکست در دور اول مرحله انتخابی این مسابقات در مقابل مارکو فو بازیکن صاحب نام هنگ کنگی از حضور در مرحله اصلی این مسابقات بازماند.

حسین وفایی در نخستین بازی خود در دور اول این مسابقات روز یکشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ ( ۲۷ مهر ۱۴۰۴) به مصاف حریف انگلیسی خود بن وولستن خواهد رفت و در صورت پیروزی در این دیدار در دور دوم و در جمع ۳۲ بازیکن نهایی این مسابقات به مصاف برنده بازی نماینده کشور ایرلند شمالی مارک آلن و نماینده انگلیس رابرت میلکینز خواهد رفت.

کایرن ویلسون انگلیسی مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات در سال ۲۰۲۴ است که با شکست هم وطن خود جاد ترامپ با نتیجه ۹ بر ۳ در دیدار نهایی همین مسابقات قهرمان مسابقات آزاد ایرلند شمالی ۲۰۲۴ لقب گرفت.