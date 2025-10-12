پخش زنده
یکهزار و ۱۰۰ کلاس درس تاپایان سال در آذربایجانغربی افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در آیین بهره برداری همزمان از طرحهای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم گفت: یکهزار و ۱۰۰ کلاس درس تاپایان سال در استان به بهره برداری میرسد.
علی اکبر صمیمی افزود: هم اکنون ۲۷۸ مدرسه و یکهزار و ۷۰۰ کلاس درس در آذربایجانغربی درقالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در حال ساخت است.
صمیمی اظهارکرد: از این تعداد تاکنون ۶۰۰ کلاس درس تا به امروز به بهرداری رسیده و یکهزار و ۱۰۰ کلاس درس هم تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.
وی، از بهره برداری از طرح شاداب سازی و رنگ آمیزی سه هزار و ۲۷۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان همزمان با سراسر کشور خبر داد و افزود: همچنین ۵۱۷ مدرسه و سه هزار و ۲۷۰ کلاس درس در طرح شهید عجمیان رنگ آمیزی و شاداب سازی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی اضافه کرد: دو هزار و ۴۰۷ پروژه آموزشی و پرورشی، دو هزار و ۸۶۳ پروژه میدان همدلی و ۱۳ هزارو ۵۷۶ مدرسه طرح شهید عجمیان امروز به صورت همزمان در سراسر کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.