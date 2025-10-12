طرحهای تامین آب پایدار برای هشرهای مهاباد ، میر آبادو لاجان در کمیته فنی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کمیته فنی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی به ریاست مجتبی نجفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و با حضور وحید کریمی‌زاده سرپرست معاونت فنی و مهندسی و مدیران و کارشناسان فنی برگزار شد.

در این نشست، طرح آبگیری اضطراری از دریاچه سد مهاباد با هدف تداوم تأمین آب شرب شهر مهاباد در شرایط کاهش نزولات جوی و افت تراز دریاچه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در این طرح جزئیاتی از جمله نحوه اجرای سکوی شناور، اتصال لوله‌ها به الکتروپمپ‌ها، تأمین برق مورد نیاز، مسیر دسترسی به تجهیزات و اتصال لوله رانش به برج آبگیر مورد بحث و تأیید اعضای کمیته قرار گرفت.

همچنین در ادامه جلسه، موضوع تأمین آب شهر میرآباد و آبرسانی به طرح نهضت ملی مسکن شهر لاجان نیز بررسی شد. در خصوص میرآباد، با توجه به کاهش آبدهی منابع موجود، بهره‌گیری از آب رودخانه زاب در بالادست شهر از طریق حفر چاه دهانه‌گشاد و انجام فیلتراسیون و گندزدایی به عنوان گزینه مناسب تأیید شد که اجرای آن پایداری تأمین آب شرب این شهر را تضمین خواهد کرد.

در بخش پایانی نشست نیز، طرح آبرسانی به طرح نهضت ملی مسکن شهر لاجان ارائه گردید. بر اساس گزارش دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی، این طرح شامل احداث دو مخزن هزار مترمکعبی، یک ایستگاه پمپاژ، حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق و اجرای بیش از ۹ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع است که تأمین آب پایدار برای ۱٬۲۱۰ واحد مسکونی این مجموعه را ممکن می‌سازد.