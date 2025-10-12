پخش زنده
امروز در مراسمی از بانوان مدالآور پارالمپیک همدان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری همدان در این مراسم با تشکر از بانوان ورزشکار قهرمان و پرافتخار استان گفت: شما نماد اراده، امید و ایمان هستید و در مسیر دشوار، اما درخشان ورزش، محدودیتها را پشت سر گذاشتید.
معصومه باقری افزود: موفقیت شما تنها در کسب مدال نیست بلکه نشانهای از روح بزرگ، صبر و تلاش بیوقفه شماست.
او با تأکید بر نگاه توسعه محور به ورزش بانوان تصریح کرد: استانداری همدان با همافزایی دستگاههای اجرایی بهدنبال تقویت زیرساختهایی، چون پارکهای بانوان و سالنهای ورزشی است تا فرصت رشد و حضور فعالتر برای بانوان فراهم شود.
بانوان مدالآور هم با معرفی افتخارات ورزشی خود خواستار حمایت بیشتر دستگاههای مسئول از ورزش بانوان استان همدان شدند.