بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، با اشاره به آخرین وضعیت میزان آب سد رئیسعلی دلواری در دشتستان، گفت: در سال آبی گذشته میزان بارندگی استان بوشهر با کاهش ۵۴ درصدی مواجه بود و حجم ذخیره آب مخازن سدها و بهویژه سد رئیسعلی دلواری نیز کاهش چشمگیری داشته است.
وی کاهش ذخیره سدها را نخستین اثر مستقیم خشکسالیها عنوان کرد و گفت: بر اثر این کاهش بارندگی و کم شدن آورد رودخانهها، ذخیره سد رئیسعلی دلواری نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۵۲ درصدی داشته است و در زمان حاضر تنها ۲۲ درصد حجم مخزن این سد پر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: با وجود کاهش شدید منابع آبی، تأثیرپذیری قابل توجه اقتصاد شهرستان دشتستان از کشاورزی باعث شده تا اجرای برنامه آبیاری پس از برداشت محصول برای حفظ پایداری نخلستانها را با تمام ظرفیتهای موجود عملیاتی کنیم.
وی تأکید کرد: توزیع آب در این دوره بهصورت حجمی و زمانبندی شده انجام میشود تا در کنار بهرهوری بالا، از تلفات آب در شبکهها جلوگیری شود.
محمدی یادآور شد: با توجه به اهمیت دوره آبیاری پس از برداشت محصول، در عملکرد تولید سال آینده نخلستانها، جلساتی با سازمان جهاد کشاورزی، خانه کشاورز شهرستان و نمایندگان باغداران به منظور برنامهریزی اجرای بهینه آبیاری انجام شده است.
وی گفت: امید به آن است که با توجه به رویکرد مشارکتی در عملیات توزیع آب و همچنین آگاهی کشاورزان از شرایط نامطلوب ذخایر سدها، یکایک کشاورزان نسبت به مدیریت مصرف در باغات خود نهایت دقت را داشته باشند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: با پایان برداشت محصول خرما، آبیاری نخیلات منطقه آبپخش برای دوره جدید آغاز شده است.
عبدالطیف عباسینژاد افزود: در این طرح بیش از یکمیلیون اصله نخل در محدودهای به وسعت ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار زیر پوشش آبیاری قرار دارند.
وی اظهار کرد: خشکسالی در سال آبی گذشته و پیشبینی بارندگی کمتر از میانگین نرمال در سال آبی جاری، باعث شده تا برای هر قطره از منابع آب در دسترس برنامه ویژه داشته باشیم و با جدید و حساسیت این برنامه را دنبال کنیم.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر ادامه داد: کشاورزان نیز به عنوان رکن مهم مدیریت منابع آب باید با احساس مسئولیت بیش از پیش، همکاری خود را در اجرای دقیق برنامههای آبیاری ادامه دهند.
وی با اشاره به دیگر مناطق در حال آبیاری شهرستان دشتستان گفت: شبکه آبیاری کلل نیز با وسعت یکهزار و ۲۰۰ هکتار و بیش از ۱۷۰ هزار اصله نخل هم اکنون در حال آبیاری است.
عباسینژاد با اشاره به اهمیت تأمین حقابههای محیط زیستی یادآور شد: حفظ تعادل میان تأمین نیاز کشاورزی و حقابههای محیط زیستی پاییندست، از سیاستهای اصلی شرکت است و حقابه رودخانه شاپور، حله و تالاب حله نیز به صورت مستمر رهاسازی میشود.