به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی درگیری یک نفر با سلاح سرد در جاده چمخاله لنگرود، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه با حضور پلیس در محل اعلامی مشخص شد، یک نفر از طرفین مجروح و به بیمارستان منتقل شد افزود: ضارب این پرونده قبل از رسیدن پلیس متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی لنگرود از شناسایی و دستگیری عامل نزاع و درگیری با پیگیری‌های صورت گرفته و هماهنگی قضائی در مخفیگاهش خبر داد و گفت: متهم ۳۳ ساله پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.