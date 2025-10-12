پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از دستگیری عامل نزاع و درگیری و مجروح شدن یک نفر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی درگیری یک نفر با سلاح سرد در جاده چمخاله لنگرود، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه با حضور پلیس در محل اعلامی مشخص شد، یک نفر از طرفین مجروح و به بیمارستان منتقل شد افزود: ضارب این پرونده قبل از رسیدن پلیس متواری شدهاند.
فرمانده انتظامی لنگرود از شناسایی و دستگیری عامل نزاع و درگیری با پیگیریهای صورت گرفته و هماهنگی قضائی در مخفیگاهش خبر داد و گفت: متهم ۳۳ ساله پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.