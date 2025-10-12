پنل خورشیدی ، بازدید شیخی زاده و مراسم جشن روز جهانی کودک و ... خبرهایست که به آن پرداخته شده است .

خسروی مدیر کل زندان‌های استان گفت: در راستای بهره‌گیری از انرژی‌های نو و پایدار، سیستم پنل خورشیدی با ظرفیت ۵۱ کیلووات به منظور تأمین بخش قابل‌توجهی از برق مصرفی و کاهش هزینه‌های انرژی در زندان قروه راه‌اندازی و وارد مدار شده است.

شیخی زاده نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از پروژه ۲ و نیم میلیون تنی کنسانتره گلالی با تاکید بر اهمیت این کارخانه در توسعه اقتصادی منطقه خواستار تسریع در روند اجرایی این طرح و رفع موانع مدیریتی شد.

با آغاز به کار فاز نخست کارخانه کنسانتره گلالی برای ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

با همکاری مرکز بهداشت سازمان صدا و سیما و دانشگاه علوم پزشکی کردستان، طرح غربالگری و آزمایشات تخصصی بهداشتی کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان اجرا شد.

گروه جهادی چشم پزشکی کیمیاگران با حضور در قروه به ویزیت و معاینه رایگان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان پرداخت.

به گفته رئیس کمیته امداد قروه در این طرح ۴۰۰ نفر از خدمات تخصصی چشم پزشکی بهرمند شدند.

رئیس اداره استاندارد دیواندره در جلسه هم اندیشی با تولید کنندگان این شهرستان به مناسبت هفته استاندارد گفت: در طی سال جاری ۹۸ بازرسی از واحد‌های تولیدی انجام شده است.

فیلم کوتاه ۱۰ با نویسندگی وکارگردانی فرید خسرویانی و تهیه کنندگی کامبیز خالدیان موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه ازنگاه تماشاگران در ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو کانادا شد.

اثر این فیلمسازان کردستانی همچنین به عنوان نامزد بخش بین الملل این جشنواره هم معرفی شد.

داستان فیلم ۱۰ در مورد پدریست که بازی فینال جام جهانی بین تیم‌های آرژانین و فرانسه را برای پسر نابینا و علاقه‌مند به فوتبال خود گزارش می‌کند.

فیلم ۱۰ جایزه بهترین فیلم داستانی سیزدهمین دوره جشنواره صد ثانیه ایی تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

مراسم جشن روز جهانی کودک با حضور پرشور دانش آموزان در مدرسه دخترانه مائده ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج، برگزار شد.