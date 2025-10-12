خواجه شمس الدین محمد شیرازی شاعر و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران غزل سرای ایران و جهان به شمار می رود. حافظ در اوایل قرن هشتم حدود سال 727ه‍.ق در شیراز دیده به جهان گشود.

بیستم مهرماه، روز بزرگداشت حافظ، فرصتی است تا ملت ایران یک بار دیگر به اندیشه عمیق و جهانی این شاعر عارف که دیوانش مونس هر خانه و محفل ایرانی است، رجوع کنند.

حافظ نه تنها شاعری محلی، بلکه صدایی است که میراث عرفانی و حکمت ایرانی را در جهان فریاد می‌زند. در این روز اهالی فرهنگ و ادب بر ضرورت تداوم پژوهش و معرفی هر چه بیشتر غزلیات لسان‌الغیب به نسل‌های جدید و جهان تأکید می‌کنند.