استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طراحی برنامههایی که به تقویت تفکر، خلاقیت، مهارتهای زندگی و مطالبهگری در کودکان میانجامد مورد توجه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار با تاکید براینکه، نباید اجازه دهیم کودکی در استان از فرصتهای آموزشی و پرورشی محروم بماند، تصریح کرد: کودکان ما باید بتوانند سؤال کنند و جستجوگر باشند و این امر باعث رشد کشور و پیشرفت جامعه میشود.
رحمانی خاطرنشان کرد: امروزه پیشرفت علم و دانش به قدری سریع است که زمان دو برابر شدن دانستنیهای بشر از چندین سال به چند ماه کاهش یافته است.
وی ابراز داشت: کودکان ما بسیار سریعتر از بزرگان خود را با علم روز دنیا تطبیق میدهند و نحوه پیشرفت علوم دنیا نیز با ذائقه و نوع نگاه این عزیزان سازگار است.
رحمانی با تاکید بر لزوم بازنگری در روشها و ظرفیتهای موجود افزود: باید بهترین روشها را بکار گرفت و ظرفیتهای ارزشمندی که وجود دارد شناسایی و از آنها استفاده کنیم.
استاندار با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی اظهار داشت با برگزاری مستمر جلسات شورای آموزش و پرورش و فعالتر کردن آن، قصد داریم نوجوانان و جوانان که نیروی انسانی و سرمایه اصلی هستند، بیشتر مورد توجه واقع شوند.
وی تصریح کرد: کانون میتواند منشأ تحول، خلاقیت و بروز استعدادها باشد و باید با تلاش شرایطی فراهم کنیم که اغلب فرزندان به نوعی از خدمات کانون بهرهمند شوند.
رحمانی خاطرنشان کرد با داشتن ۱۷۰ هزار دانشآموز در استان، فرصتی است تا دامنه فعالیتهای کانون را توسعه دهیم و باید در شورای آموزش و پرورش دستور کار ویژهای برای گسترش فعالیتهای کانون و تحت پوشش قرار دادن بیشتر دانشآموزان، تعریف و تنظیم کنیم.
سلیمان شهبازی مدیرکل این کانون با اشاره به موضوع کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: تمام فعالیتهای ما در کانون حول محور اصلیکتاب و کتابخوانی میچرخد. پژوهشهای امروز جهان به وضوح نشان میدهد که برای آماده کردن فرزندان برای آینده، افزایش سرانه مطالعه امری ضروری است.
وی در ادامه با اشاره به آمار قابل توجه امانت کتاب تصریح کرد:خوشبختانه در یک سال گذشته،با امانت دادن صد و بیست هزار جلد کتاب به کودکان و نوجوانان استان، رکورد بسیار خوبی در سطح کشور ثبت کردهایم و در این شاخص به عنوان استان برتر شناخته شدهایم.
وی به شادابسازی مراکز اشاره و تصریح کرد: در یک سال گذشته، تمامی مراکز ثابت استان شادابسازی شدند و در این شاخص نیز در زمره استانهای پیشرو کشور هستیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری استان در توضیح پیوست فرهنگی اظهار داشت:برای رفع این خلأ،ایجاد چهار سینمای تخصصی کودک و نوجوان را در دستور کار داریم. سینمای لنده بهتازگی به بهرهبرداری رسیده و پیشبینی میشود سینمای یاسوج و گچساران نیز تا پایان سال جاری آماده ارائه خدمات شوند.
شهبازی با اشاره به برنامههای ویژه مناطق محروم تصریح کرد:برای ارائه خدمات به مناطق کمتر برخوردار،دو طرح ملی کانون و روستا و کانون و عشایر را تدوین و اجرا کردهایم. در قالب طرح کانون و روستا، در یک سال گذشته به سیصد روستا خدماترسانی شده و از این طریق استعدادهای درخشان بسیاری شناسایی شدهاند. برای عشایر عزیز نیز با حفظ سبک زندگی اصیل آنان، برنامههایی مانند بازیهای بومی و محلی پیشبینی شده و امیدواریم میزبان جشنوارهای ملی در این زمینه باشیم.
در پایان این مراسم از رضا برازش مخترع و برگزیده جشنوارههای جهانی هوش مصنوعی فاطمه سپهر برگزیده ملی در حوزه ادبیات امیرعلی اذرگون برگزیده کشوری در رشته ریاضیات آسان محمدامین بهروزی برگزیده مسابقات ملی قرآن فاطمه رمضانی برگزیده جشنواره ملی قصهگویی سحر مزرعهفرد برگزیده جشنواره بینالمللی کاناکاوا ژاپن با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.