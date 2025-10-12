پخش زنده
جشنواره باشکوه روستا و عشایر با حضور پرشور مردم در دهستان اوریاد ماهنشان برگزار شد، این رویداد فرهنگی پاسدار سنتها و نمایش همبستگی جامعه محلی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ماهنشان با بیان اینکه شهرستان ماهنشان میزبان برگزاری جشنواره بزرگ روستا و عشایر گفت: این رویداد مهم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، در روستاهای پری و انگوران برگزار میشود تا ظرفیتهای نهفته این مناطق به نمایش گذاشته شد.
عزیزی افزود: محصولات کشاورزی، صنایعدستی نفیس و فرآوردههای محلی منطقه است که با هدف بازاریابی و حمایت از تولیدکنندگان، در غرفههای تخصصی عرضه شد.
وی ادامه داد: تنوع محصول، صنایع دستی که در نمایشگاهها عرضه شده بود و از همه مهمتر، حضور پرشور مردم را در این جشنواره شاهد بودیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ماهنشان در تشریح اهداف برگزاری این دست جشنوارهها تأکید کرد: هدف ما در کنار معرفی ظرفیتهای گردشگری روستاها و هر منطقه، بر این اصل استوار است که در مناسبتهای مختلف و بهویژه در فصل برداشت محصولات، این جشنوارهها را برگزار کنیم.