مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از استفاده از عوامل بیولوژیک در ۶۵ هزار و ۷۸ هکتار از اراضی باغی و زراعی استان برای کنترل عوامل خسارتزا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صادقینسب با بیان این که در شش ماهه نخست سال جاری، با همکاری بخش خصوصی، بیش از ۳۵۰ هزار زنبور براکون و ۱۴۰۰ گرم زنبور تریکوگراما برای کنترل آفات کرم میوهخوار (هلیوتیس)، بید گوجهفرنگی و برگخوار ذرت در سطح ۳۷۰ هکتار از مزارع گوجهفرنگی و ذرت توزیع و رهاسازی شده است، گفت: توزیع این عوامل بیولوژیک نقش موثری در کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم دارد.
وی همچنین از توزیع گسترده تجهیزات و فرآوردههای غیرشیمیایی در سطح ۶۴ هزار و ۷۰۸ هکتار از اراضی باغی و زراعی استان خبر داد و افزود: توزیع تلههای فرمونی، نوری و جلبکننده، کارتها و رولهای رنگی، آفتکشهای بیوشیمیایی و میکروبی با هدف ترغیب کشاورزان به استفاده از جایگزینهای غیرشیمیایی انجام شده است.
صادقینسب با اشاره به اهمیت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات کاهش مصرف سموم شیمیایی، تولید محصول سالم، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از بروز مقاومت در آفات، جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی و حفاظت از حشرات مفید است.