به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ملامهدی در جلسه شورای زکات آذربایجان شرقی گفت:میزان پرداخت زکات استان در ۶ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۴ درصد افزایش یافت.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل رئیس شورای زکات آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه والای زکات در تعالیم اسلامی اظهار داشت:زکات یکی از واجبات الهی و از ضروریات دین مبین اسلام است که در اغلب آیاتی که نماز ذکر شده، به آن نیز تاکید شده است.

وی افزود:در برخی از روایات مانع شدن از پرداخت زکات به‌ عنوان گناه کبیره و در برخی دیگر به‌ منزله کفران نعمت دانسته شده است چرا که زکات شکر عملی در برابر نعمت‌های الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گفت: خداوند در قرآن کریم ضمن امر به زکات محل مصرف آن را نیز مشخص کرده است مصارفی همچون فقرا و مساکین که نشان از اهمیت این فریضه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اعتمادسازی و شفافیت در اجرای فریضه زکات تاکید کرد: اعتمادسازی میان مردم و شورای زکات از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، ارائه گزارش عملکرد و بیان نحوه هزینه‌کرد وجوه زکات در بین نیازمندان از مهم‌ترین عوامل ترویج این واجب الهی است.

محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هم با تاکید بر اهمیت عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حوزه زکات گفت:نقش تبلیغات و فرهنگ‌سازی و همچنین پیگیری و پاسخگویی به مطالبات کشاورزان در ترویج فریضه زکات بسیار مهم است.