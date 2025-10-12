مدیر جهاد کشاورزی بخش کلات مورموری گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی وزارت جهاد کشاورزی و ترویج الگوی کشت، کشاورزان این منطقه به کشت دانه‌ روغنی کلزا ترغیب می‌شوند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «محمد بیگی» مدیر جهاد کشاورزی بخش کلات مورموری اظهار داشت: با هدف توسعه کشت‌های پاییزه و بهبود الگوی تولید، بخش کلات مورموری حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی خود را به کشت کلزای آبی اختصاص داده است.

وی افزود: تناوب کشت کلزا با سایر محصولات زراعی، علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصادی، موجب بهبود حاصل‌خیزی خاک و کنترل بهتر علف‌های هرز می‌شود.

محمد بیگی ادامه داد: کشت کلزا نسبت به گندم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر است و در صورت وجود شرایط محیطی مناسب، می‌تواند منبع درآمد پایدارتری برای کشاورزان منطقه فراهم کند.