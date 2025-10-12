به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرحج و زیارت آذربایجان‌غربی گفت: براساس اعلام سازمان حج و زیارت، متقاضیان واجد شرایط با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات شخصی خود اقدام و سپس هزینه پیش‌ثبت‌نام را پرداخت کنند.

حق شناس افزود:در این مرحله، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان که معادل تقریبی نیمی از هزینه‌های سفر است، دریافت می‌شود.

وی اظهارکرد: این مبلغ برای برنامه‌ریزی و عقد قرارداد‌های اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه، تدارک صدور ویزا و سایر خدمات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هزینه نهایی سفر پس از برآورد دقیق هزینه‌های ارزی و ریالی در زمان ثبت‌نام نهایی اعلام خواهد شد.

مدیرحج و زیارت آذربایجان‌غربی گفت: سازمان حج و زیارت تأکید کرده است که واریز وجه فقط از طریق کارت بانکی شخصی و منطبق با کارت ملی متقاضی انجام شود و ورود به سامانه تنها با شماره تلفن همراه به نام خود فرد امکانپذیر است، همچنین داشتن شماره ۱۶ رقمی شبای بانکی برای ثبت اطلاعات الزامی است.

وی اضافه کرد: در صورتیکه متقاضی پس از پیش‌ثبت‌نام انصراف دهد، مبلغ واریزی پس از کسر کارمزد نقل‌وانتقال بانکی به حساب شبای اعلام شده بازگردانده خواهد شد.