استاندار گیلان با تأکید بر نقش پررنگ پست در آینده هوشمندسازی کشور گفت : پست زیرساخت اصلی شهرهای هوشمند و دنیای دیجیتال است و با گسترش خدمات غیرحضوری، جایگاه آن در زندگی مردم بیش از گذشته اهمیت مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حقشناس به مناسبت روز جهانی پست با حضور در ادارهکل پست استان، ضمن دیدار با مدیران و کارکنان این مجموعه، از تلاشهای آنان در ارائه خدمات پستی قدردانی کرد.
وی با تبریک روز جهانی پست به کارکنان این مجموعه گفت: شعار امسال ، «خدمات محلی، دسترسی جهانی»، بهخوبی بیانگر نقش پست در زندگی مردم است؛ خدمتی که هم در ایران و هم در سطح جهان پیوسته در حال گسترش است.
استاندار در این دیدار با اشاره به نقش پست در زندگی روزمره مردم افزود: پست در واقع ریشه و پایه شکلگیری شهرهای هوشمند آینده است؛ جایی که بسیاری از خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام میشود.
افزایش ۵۰ درصدی سهم بخش خصوصی در خدمات پستی گیلان
هادی حقشناس با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی مدیرکل پست گیلان، افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیتهای پستی را قابل قدردانی دانست و گفت: سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۵۰ درصد رسیده که این موضوع نشاندهنده پویایی و مشارکت مردمی در ارائه خدمات است.
استاندار گیلان با بیان اینکه پست میتواند محور تحول و هوشمندسازی در کشور باشد، افزود: در دنیای هوشمند آینده بسیاری از مشاغل دستخوش تغییر خواهند شد و پست میتواند با ایفای نقش در خدمات غیرحضوری، حملونقل هوشمند و تبادل سریع داده و کالا، پیشگام این تحول باشد.
حقشناس با اشاره به محدودیت منابع دولتی گفت: تلاش ما این است که تا حد توان از کارکنان دستگاههای اجرایی و غیردولتی حمایت کنیم.
مدیرکل پست گیلان هم در این نشست، از پست بهعنوان مردمیترین سازمان کشور یاد کرد و گفت: در این راستا نیازمند اجرای پروژه ملی جی نف (نظام نشانی استاندارد) و کد پستی مکان محور در شهرها و روستاها هستیم.
محمدحسین هوشنگی همچنین از راه اندازی نخستین مرکز پردازش هوشمند سورت مرسولات پستی در شهر رشت خبر داد و افزود: بهزودی هاب پستی استان را احداث خواهیم کرد.
