به مناسبت بیستم مهر روز بزرگداشت حافظ، و در چارچوب رویداد ملی-رسانهای «ایرانِ جان، فارسِ ایران»، خبرنگار ما به حافظیه سفر کرد تا گزارشی ویژه از این زیارتگاه عرفانی تهیه کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ ایران جان این هفته مهمان فارس است.
رویداد ملی-رسانهایِ «ایران جان» از دیروز شروع شده و تا یک هفته مهمان دلنشینِ استان فارس خواهد بود.
به همین بهانه و به مناسبت بیستم مهر روز بزرگداشت حافظ، خبرنگار ما راهیِ حافظیه شده تا از فارسِ ایران در این زیارتگاهِ عرفان و ادب، گزارشی تهیه کند.