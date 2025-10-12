هشدار سطح زرد شماره ۳۳ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش سرعت وزش باد و احتمال گردوخاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا طی ساعاتی از روز دوشنبه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، بر اساس آخرین خروجی مدل های پیش بینی، به دلیل جابه جایی توده‌های هوایی ناشی از عبور موج کم دامنه تراز میانی جو از عرض‌های شمالی کشور سرعت وزش باد و ابرناکی هوا در استان مرکزی به ویژه در ساعات بعدازظهر فردا (دوشنبه) افزایش خواهد یافت.

به طوری که در برخی از نقاط استان سرعت وزش باد از ۶۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت و احتمال انتقال گردوخاک از کشور عراق و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان دور از انتظار نمی‌باشد.

از اینرو امروز هشدار سطح زرد شماره ۳۳ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش سرعت وزش باد و احتمال گردوخاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا طی ساعاتی از روز دوشنبه صادر شده است.

به جز این وضعیت هوای استان طی سایر روز‌های هفته جاری عمدتا صاف در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌گردد.

بعلاوه با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها حداقل طی ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.