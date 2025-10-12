طرح پیشنهادی ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب بوکان با هدف بهبود عملکرد فرآیند تصفیه و حذف بو‌های نامطبوع، به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح پیشنهادی ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب بوکان با هدف بهبود عملکرد فرآیند تصفیه و حذف بو‌های نامطبوع، در جلسه‌ای تخصصی با محوریت بررسی طرح‌های ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور، به تصویب رسید.

این نشست در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور مدیرکل دفتر فاضلاب آب وفاضلاب کشور، اعضای کارگروه بررسی طرح‌های ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور، معاون بهره‌برداری و کارشناسان فنی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی و مشاور طرح برگزار شد.

فرآیند تصفیه‌خانه فاضلاب بوکان از نوع لاگون هوادهی است و بر اساس طرح مصوب، اجرای اقدامات پیشنهادی موجب ارتقای کیفیت تصفیه، کاهش بو‌های نامطبوع و بهبود وضعیت بهره‌برداری از تاسیسات خواهد شد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با اشاره به تخصیص ۵۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بازسازی و ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور برای اجرای این طرح، اظهار داشت: یکی از الزامات تخصیص این اعتبارات، تضمین اثربخشی اقدامات اجرایی و دستیابی به نتایج قابل سنجش در بهبود عملکرد تصفیه‌خانه است. با تصویب این طرح، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از شرکت‌های پایلوت کشوری در اجرای برنامه ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب انتخاب شده است.