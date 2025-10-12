به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پس از مذاکرات انجام شده و تایید در تست‌های پزشکی و فنی مربوطه و حضور در تورنمنت چهارجانبه شهداب و عملکرد تاثیرگذار و بسیار قابل قبول در فاکتور‌ها مختلف، قرارداد ووک ایوانکوویچ دریافت کننده قدرتی ۲۶ ساله صربستانی با باشگاه شهداب یزد به طور رسمی امضا شد.

در سابقه ایوانکوویچ حضور در تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان صربستان و همچنین چندین دوره قهرمانی در رقابت‌های مختلف والیبال صربستان به چشم می‌خورد.

ایوانکوویچ همچنین عنوان برترین دریافت کننده قدرتی رقابت‌های لیگ برتر والیبال صربستان در فصل ۲۰۲۴ ـ ۲۰۲۳ را از آن خود کرده است.

این والیبالیست صربستانی در فصل جدید لیگ برتر کشور با شماره ۱۴ شهداب حضور خواهد یافت.