ساکنان این روستا با وجود استقرار در محل سایت جدید، همچنان با نبود راه دسترسی مناسب و اجرای طرح هادی مواجه‌اند، مشکلاتی که امید دارند با تدبیر مسئولان برطرف شود.

چم‌شیر سیروان، چشم‌ انتظار راه و طرح هادی

چم‌شیر سیروان، چشم‌ انتظار راه و طرح هادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ روستای چم‌شیر از توابع شهرستان سیروان که در جریان سیل سال ۱۳۹۸ به‌طور کامل زیر آب رفت، پس از آن در منطقه‌ای به نام برزخلف اسکان داده شد.

دولت با پرداخت تسهیلات کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض، زمینه ساخت خانه برای ساکنان این روستا را فراهم کرد.

با این حال، ساکنان این منطقه هر ساله به‌ویژه در فصل بهار و هنگام طغیان رودخانه سیمره با مسدود شدن مسیر ارتباطی خود مواجه می‌شوند و رفت‌وآمد آنها با مشکلات جدی همراه است.

اکنون با گذشت بیش از شش سال از زمان اسکان مجدد، راه دسترسی اصلی این روستا همچنان تعیین تکلیف نشده و مردم چشم‌انتظار اقدام مسئولان برای حل این مشکل دیرینه هستند.