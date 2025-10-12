معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از رتبه برتر استان در تولید سیب زمینی بذری کشور، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روح الله سعیدی گفت: این استان یکی از استان‌های شاخص در زمینه تولید سیب زمینی خوراکی و بذری است به خصوص در زمینه تولید سیب زمینی بذری که یکی از سالم‌ترین سیب زمینی‌های بذری را در کشور تولید می‌کند.

وی، با اشاره به اینکه، سیب زمینی بذری تولید شده علاوه بر مصرف داخل استان به سایر استان‌ها هم ارسال می‌شود افزود: سطح زیر کشت سیب زمینی در استان ما حدود ۵ هزار هکتار هست که از این سطح پیش بینی می‌کنیم ۲۰۰ هزار تن برداشت شود.

وی، با اشاره به اینکه، کشاورزان ما کشاورزان پیشرو و کشاورزان حرفه‌ای هستند افزود: شرایط خاک و شرایط آب و هوایی استان ما عاری از بیماری‌های ویروسی و قارچی است که این باعث می‌شود که بهترین کیفیت سیب زمینی را در سطح کشور داشته باشیم.

وی، با اشاره به اینکه، برنامه صادرات بر اساس تصمیم گیری‌هایی هست که در سطح وزارت خانه انجام می‌شود افزود؛ در چهارمحال وبختیاری، بخشی از این سیب زمینی مصرف داخل استان است، بخشی هم به استان‌های دیگه صادر می‌شود وبخشی نیز در انبار‌های سرد و سردخانه‌های استان ذخیره سازی انجام می‌شود.

قنبری مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: صد درصد سطح سیب زمینی ما در استان مجهز به سیستم آبیاری بارانی وتیپ است که باعث شده است بازده آبیاری ما به بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.