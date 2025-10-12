به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن گفت: یک عمل جراحی سنگین و پیچیده ارتوپدی بر روی نوجوانی ۱۶ ساله که در پی سانحه رانندگی دچار شکستگی خردشده ناحیه زانو شده بود، با موفقیت کامل در بیمارستان ولی‌ عصر (عج) این شهرستان انجام شد.

دکتر حسین امامیان افزود: این جراحی که بیش از ۹ ساعت به طول انجامید، با همکاری تیم درمانی شامل متخصصان ارتوپدی، بیهوشی، پرستاری و اتاق عمل انجام شد و وضعیت عمومی بیمار پس از عمل رضایت‌ بخش گزارش شده است.

وی با قدردانی از تلاش‌ های کادر درمان، این موفقیت را نمادی از توان علمی و اخلاقی مجموعه سلامت شهرستان دانست و اظهار داشت: «انجام چنین عمل پیچیده‌ ای در سطح شهرستان، نشان‌ دهنده رشد علمی و فنی همکاران حوزه سلامت بردسکن است که با روحیه‌ ای جهادی در خدمت مردم منطقه تلاش می‌ کنند.

دکتر رامین سرگزی، متخصص ارتوپدی و جراح این بیمار نیز با اشاره به ماهیت فوق‌ تخصصی آسیب وارده، گفت: «با وجود پیشنهاد ارجاع بیمار به مراکز درمانی مشهد، خانواده بیمار خواستار ادامه درمان در محل زندگی شدند و پس از بررسی‌ های کامل، عمل جراحی انجام شد.»

وی افزود: «با توجه به شدت خردشدگی استخوان و وجود نقص استخوانی، از دو عدد پلاک (پلاتین) به همراه پیوند مغز استخوان از ناحیه لگن جهت ترمیم و افزایش احتمال جوش‌ خوردگی استخوان استفاده شد و عمل بدون عارضه و با موفقیت کامل پایان یافت.