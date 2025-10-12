پخش زنده
تیم فوتبال سردار بوکان فردا دوشنبه از نماینده جلفا میزبانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تیم سردار بوکان در هفته سوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک جوانان کشور فردا به میدان میرود و میزبان نماینده جلفاست.
این بار تیم سردار با جوانانی پا به میدان گذاشته است که قلبشون برای این تیم میتپد.
سعید شوکتی، سرمربی تیم سردار بوکان با بیان اینکه تیم فوتبال سردار بوکان هم اکنون در لیگ دسته یک جوانان کشور حضور دارد، گفت: تیم سردار به جای قهرمانی، دنبال چیز دیگری است و آن بازگشت عشق مردم به سکوهای خاموش ورزشگاه است.
مسابقات فوتبال لیگ دسته یک جوانان کشور در چهار گروه هفت تیمی درحال برگزاری است و تیم فوتبال سردار بوکان در هفته سوم این رقابتها فردا دوشنبه در ورزشگاه خاتم الانبیاء این شهر از نماینده جلفا میزبانی میکند.