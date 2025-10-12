به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بردسکن با حضور احمدیان، معاون برنامه‌ ریزی و امور عمرانی فرمانداری و اعضای کارگروه اشتغال در محل فرمانداری برگزار شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن در این جلسه گزارشی از عملکرد دستگاه‌ های اجرایی در پرداخت تسهیلات قرض‌ الحسنه اشتغال در سال ۱۴۰۳ ارائه داد.

حسین غلامی اعلام کرد: با همکاری دستگاه‌ های اجرایی، مساعدت بانک‌ های عامل و پیگیری فرماندار مجموعاً ۱۰۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در شهرستان بردسکن پرداخت شده است.

همچنین آمار ثبت اشتغال ایجادی در سامانه رصد برای سال ۱۴۰۴ توسط وی ارائه شد.

غلامی با اشاره به تعیین و ابلاغ تعهدات ثبت اشتغال برای هر دستگاه اجرایی، از اعضای کارگروه خواست تا نسبت به ثبت اشتغال ایجادی بر اساس کدهای آیسیک اقدام نمایند.

وی در ادامه، طرح کارورزی دانش‌ آموختگان دانشگاهی را نیز تشریح کرد.

معاون برنامه‌ ریزی و امور عمرانی فرمانداری بردسکن هم با اشاره به گذشت بیش از ۷ ماه از ابتدای امسال، عملکرد ثبت اشتغال در سامانه رصد را نامطلوب دانست و خواستار تلاش بیشتر دستگاه‌ های اجرایی برای جبران عقب‌ ماندگی شد.

مجتبی احمدیان همچنین بر شناسایی متقاضیان طرح‌ های اشتغال‌ زایی کلان و راهنمایی آنان جهت دریافت تسهیلات متناسب با سیاست‌های اشتغال دولت تأکید کرد.

احمدیان از دستگاه‌ های اجرایی خواست تا صدور مجوز فعالیت را برای اولویت‌ های اشتغال متناسب با بازار کار و دارای توجیه اقتصادی در دستور کار قرار دهند تا امکان بهره‌ مندی از تسهیلات تبصره ۱۵ و ظرفیت نهادهای حمایتی فراهم شود.

در این جلسه، نمایندگان دستگاه‌ های اجرایی نظرات و پیشنهادهای خود را پیرامون مباحث مطرح‌ شده ارائه کردند.