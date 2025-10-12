مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: روانشناسان و مشاوران خط ۱۴۸۰ بهزیستی زنجان در ۶ ماهه امسال به ۱۰ هزار و ۳۵۷ تماس پاسخ داده و با خدمات مشاوره‌ای برای بهبود زندگی و اتخاذ تصمیمات درست در شرایط بحرانی به تماس گیرندگان کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم کرمی در مراسم گرامیداشت هفته سلامت روان، افزود: هم اکنون ۲۴ مرکز و دفتر مشاوره حضوری دولتی و غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی استان فعالیت دارد و خط ۱۴۸۰ (صدای مشاور) از زمان بحران جنگ به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به هم استانی هاست.

وی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز با سامانه ۱۴۸۰ تماس گرفته و در زمینه‌های فردی، مشکلات کودک و نوجوان، ازدواج و مسائل خانوادگی، اضطراب، افسردگی و وسواس به صورت رایگان خدمات مشاوره دریافت کنند.

کرمی با بیان اینکه یکی از قدیمی‌ترین خدمات سازمان بهزیستی ارائه خدمات مشاوره تلفنی از طریق خط ۱۴۸۰ است، ادامه داد: هر مشاور یک کد اختصاصی دارد که فرد می‌تواند در نوبت بعدی با همان مشاور صحبت کند و در مواردی که نیاز به مداخلات حضوری باشد فرد به مراکز مشاوره دولتی یا غیردولتی متناسب با نیاز فرد ارجاع داده می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف سازمان بهزیستی نهادینه کردن مشاوره و ارتقای سلامت روان است،اظهار کرد: طی ۶ ماهه اول امسال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ جلسه مشاوره در مراکز و دفاتر مشاوره و خدمات روان شناختی حضوری دولتی و غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی استان برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، کمپین ملی «سلامت روان را جدی بگیرید» برای افزایش سواد سلامت روان جامعه، برگزاری میز گفت‌وگو با محوریت نقش نهادها و سازمان‌ها در ارتقای سلامت روان جامعه و مشاوره رایگان در مراکز دولتی را از مهمترین برنامه های بهزیستی طی هفته سلامت روان در استان ذکر کرد.