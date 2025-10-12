پخش زنده
مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: ایجاد بانک داده فنی و شناسنامهگذاری طرحهای راهداری با هدف ارتقای کیفیت سازهها، کاهش هزینههای نگهداری و بهرهبرداری مؤثر از منابع در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن جهانیان گفت: بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت اجرای طرح های راهداری در سطح محورهای مواصلاتی کشور، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فعالیتها و افزایش دوام سازههای جادهای دارد.
وی با تشریح رویکردها و اقدامات در حوزه نگهداری راهها، بیان کرد: علاوه بر اثرگذاری بالای اجرای طرح های جاری نگهداری جادهها بر افزایش دوام زیرساختها، انجام تعمیرات جزئی، بهموقع و کمهزینه با استفاده از مصالح و روشهای مناسب در حوزه بهسازی، منجر به افزایش عمر تعمیرات و تحقق رویکرد دوام پلها و سازهها میشود.
مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه افزود: همچنین نتایج تحقیقات بهعمل آمده، نشان میدهد که پاکسازی و شستشوی پلهای واقع در سطح راهها پیش از آغاز بارشها و اجرای طرح راهداری زمستانی، نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب این ابنیه و افزایش ماندگاری آنها دارد.
جهانیان افزود: همچنین اقداماتی در راستای استفاده از فناوریهای نوین و مصالح مقاوم از جمله بتن توانمند و میلگردهای GFRP با هدف افرایش مقاومت سازههای جادهای در برابر تخریب و خوردگی در حال انجام است.
وی سپس از انجام بررسیهای میدانی و تدوین راهنمای فنی روش تعمیرات دال و عرشه پلها خبر و ادامه داد: رعایت الزامات فنی ارزیابی و نظارت مستمر بر اجرای پروژهها، جلوگیری از احداث غیرضروری پلها و اجرای بههنگام تعمیرات، موجب صرفهجویی در منابع سازمان راهداری و حملونقل جادهای خواهد شد.
مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه بر ضرورت اجرای بازرسیهای پیشرفته فنی در روند اجرای پروژهها تأکید و اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهی، مصالح پلیمری و روشهای مقاومسازی، اهداف و برنامههایی در راستای بالا بردن عمر مفید سازههای جادهای و کاهش هزینهها در این زمینه در حال اجرایی شدن است.