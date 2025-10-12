پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای کشور از ثبت نزدیک به ۲۴ میلیون تماس تلفنی با سامانه جامع اطلاعرسانی ۱۴۱ در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۴ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از سازمان راهداری و حملونقل جادهای محمد پورتیموری ، امروز اعلام کرد که در ۶ ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۲۳ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۱۴۲ تماس تلفنی از سوی هموطنان با سامانه جامع اطلاعرسانی ۱۴۱ برقرار شده است.
پورتیموری با اشاره به میزان پاسخگویی به تماسها گفت: در نیمه نخست امسال، بخشهای ستادی و استانی سامانه ۱۴۱ به ۹۳۸ هزار و ۶۶۷ تماس تلفنی پاسخ دادند. در این میان، بخش ستادی به ۴۱۲ هزار و ۶۱۹ تماس و بخش استانی به ۵۲۶ هزار و ۴۸ تماس تلفنی پاسخگو بودهاند.
بر اساس آمار اعلام شده، کاربران جادهای استانهای مازندران با ۴۱ درصد، تهران با ۳۴ درصد و البرز با ۱۰ درصد، به ترتیب در صدر آمار برقراری تماس تلفنی با سامانه ۱۴۱ قرار گرفتهاند.
رئیس مرکز مدیریت راهها همچنین به افزایش قابل توجه استفاده از سامانههای دیجیتال اشاره کرد و افزود:در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۷۵ بازدید از وبسایت ۱۴۱ به ثبت رسیده که نشاندهنده افزایش ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است.همچنین در این مدت ، بازدید هموطنان از اپلیکیشن ۱۴۱ با رشد ۳۸ درصدی همراه بوده و در این بازه زمانی، دو میلیون و ۳۶۹ هزار و ۴۳۱ کاربر از این اپلیکیشن بازدید کردهاند. دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز این اپلیکیشن را بر روی تلفنهای همراه خود نصب کردهاند.
پورتیموری در پایان خاطرنشان کرد: ارسال ۳۵۹ هزار و ۲۶۰ پیامک به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۴۱ از ابتدای سال تا پایان شهریور، از کاهش هشت درصدی این نوع ارتباط نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر میدهد.