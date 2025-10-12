به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین کلانتری ۱۲ ترکالکی شهرستان گتوند قرار گرفت.

وی افزود: سارقان موتورسیکلت با تلاش و کار اطلاعاتی ماموران کلانتری ۱۲ ترکالکی گتوند دستگیر و به سرقت ۳ دستگاه موتورسیکلت معترف و یک قبضه سلاح کلاشنیکف نیز از مخفیگاه سارقان کشف شد.

سرهنگ ابدالی فرد گفت: پس از تشکیل پرونده مقدماتی متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.