دومین دیدار دوستانه شاگردان روانخواه مقابل سپاهان برگزار شد.

سپاهان مقابل امید‌های فوتبال ایران متوقف شد

سپاهان مقابل امید‌های فوتبال ایران متوقف شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال امید ایران امروز، دومین بازی دوستانه خود را در اردوی اصفهان به میزبانی ورزشگاه نقش جهان مقابل سپاهان برگزار کرد.

این مسابقه با تساوی یک_ یک تمام شد تا شاگردان امیدرضا روانخواه با ترکیبی از نفرات زیر ۲۳ و زیر ۲۱ سال، دومین تیم بزرگسال اصفهانی را هم متوقف کنند.

پوریا رفیعی، دانیال ایری (سهیل صحرایی)، فرزین معامله‌گری (ابوالفضل سوختانلو)، ارشیا وثوقی‌فرد (مسعود محبی)، مهدی مهدوی (مبین دهقان)، عباس حبیبی (مهدی گودرزی)، حمیدرضا ضرونی (امیرمحمد رزاقی‌نیا)، آریا شفیع‌دوست (علیرضا صفری (محمد مرتضوی)، محمد حسین صادقی (عباس فیروز)، افشین صادقی (عرفان جمشیدی) و حجت احمدی (سعید سحرخیزان) برای تیم امید به زمین رفتند.