امروز:
فیلم » عمومی

خداحافظ آقای کاسبی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰- ۲۲:۱۴
خبرهای مرتبط

محمد کاسبی بازیگر سینما درگذشت

پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت محمد کاسبی

پیام تسلیت معاون سیمای رسانه ملی درپی درگذشت محمد کاسبی

پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت محمد کاسبی

درگذشت محمد کاسبی، بازیگر تلویزیون و سینما

فیلم‌های «پدر» و «شنا در زمستان»، به یاد محمد کاسبی از شبکه نمایش

اعلام زمان تشییع پیکر مرحوم کاسبی

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی درپی درگذشت محمد کاسبی

برچسب ها: محمد کاسبی ، بازیگر سینما و تلویزیون
